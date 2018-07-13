Beşiktaş transfer gelişmeleri | 13 Temmuz Beşiktaş transfer haberleri

Spor ve futbolla ilgili kişilerin en çok merak ettiği ve gün içinde konuştuğu konulardan biri de transfer haberleri. Beşiktaş taraftarı da kendi takımlarının transfer haberlerini araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın son transfer gelişmelerinden haberdar olmak isteyen vatandaşlar bu konuda internet aracılığıyla yoğun şekilde arama yapıyor. İşte, Beşiktaş ile ilgili son transfer gelişmeleri...

YASİN ÖZTEKİN'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Vodafone Park'taki Shakira konserinde açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi. Transferde sessizliğini koruyan ve gidecek oyunculardan elde edilecek bütçe ile takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ismi daha önce gündeme gelen Yasin Öztekin, Siyah-Beyazlı kulüple görüştüğünü söyledi. Önceki gece dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin, çıkışta açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan artık koptuğunu söyleyen Yasin, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi.

Konsere gelen sporseverlerle de konuşan ve onların fotoğraf isteğini kırmayan Yasin, "Bu stat hakikaten çok güzel. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım. Benim açıdan sorun yok. Kulübün kararı önemli" ifadelerini kullandı. Yasin'in konser çıkışında Beşiktaş yazılı duvardan geçmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu. (Habertürk)

BABEL GİDİYOR ONLAR GELİYOR

Sessiz sedasız transfer operasyonunu yürüten Beşiktaş’ta gözler yeni gelecek oyunculara çevrilirken, dün sürpriz bir gelişme yaşandı. FANATİK’in ulaştığı bilgilere göre, uzun zamandır Ryan Babel’in transferi için Flamengo ile görüşen Kara Kartal, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Brezilya ekibi ile 8 milyon Euro (45 milyon TL) karşılığında el sıkıştı. Flamengo, Hollandalı yıldızla da yıllık 4 milyon Euro’ya (22 milyon TL) anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenirken, Babel’den gelecek bu para transferde kullanılacak.

Bu durum üzerine Siyah-Beyazlı yönetim takviye için gaza bastı. 10 numara arayışında olan Kara Kartal, geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan, İngiliz ekibi Stoke City’e giden Badou Ndiaye için devreye girdi. Sarı- Kırmızılılar’ın tekrardan kiralamak istediği Senegalli yıldız için Beşiktaş, Ada ekibinin kapısını çaldı. 27 yaşındaki oyuncu için Stoke ile yapılan kiralama görüşmelerinin olumlu geçtiği öğrenildi.

Mutlaka forvet hattına da takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle temaslarını sürdürürken, en ciddi girişimlerini ise Wilfired Bony için yapıyor. İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fildişili futbolcu için devreye eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvahal girdi. Geçen sezon Swansea’yı çalıştıran Portekizli teknik adam, eski öğrencisine Kara Kartal hakkında sürekli olumlu referanslar veriyor. Hem Ndiaye hem de Bony’nin kiralanması konusunda büyük aşama kaydeden Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta bu iki yıldızın transferini bitirmek adına İngiltere’ye gidecek. Siyah- Beyazlılar’ın patronu, İstanbul’a dönerken iki futbolcuyu da yanında getirmeyi planlıyor.