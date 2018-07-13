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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
13.07.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Beşiktaş transfer gelişmeleri | 13 Temmuz Beşiktaş transfer haberleri

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Beşiktaş transfer gelişmeleri | 13 Temmuz Beşiktaş transfer haberleri

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte her takımda olduğu gibi Beşiktaş'ta da hareketli günler yaşanıyor. 2017-18 sezonunu dördüncü olarak kapatan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu yenileme ve eksik bulduğu bölgeler için takviye çalışmalarına devam ediyor. Peki, Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler?

Spor ve futbolla ilgili kişilerin en çok merak ettiği ve gün içinde konuştuğu konulardan biri de transfer haberleri. Beşiktaş taraftarı da kendi takımlarının transfer haberlerini araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın son transfer gelişmelerinden haberdar olmak isteyen vatandaşlar bu konuda internet aracılığıyla yoğun şekilde arama yapıyor. İşte, Beşiktaş ile ilgili son transfer gelişmeleri...

YASİN ÖZTEKİN'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Vodafone Park'taki Shakira konserinde açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi. Transferde sessizliğini koruyan ve gidecek oyunculardan elde edilecek bütçe ile takviye yapacak olan Beşiktaş'ta ismi daha önce gündeme gelen Yasin Öztekin, Siyah-Beyazlı kulüple görüştüğünü söyledi. Önceki gece dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin, çıkışta açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan artık koptuğunu söyleyen Yasin, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Burada oynamayı istiyorum" dedi.

Konsere gelen sporseverlerle de konuşan ve onların fotoğraf isteğini kırmayan Yasin, "Bu stat hakikaten çok güzel. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım. Benim açıdan sorun yok. Kulübün kararı önemli" ifadelerini kullandı. Yasin'in konser çıkışında Beşiktaş yazılı duvardan geçmesi de ilginç bir görüntü oluşturdu. (Habertürk)

BABEL GİDİYOR ONLAR GELİYOR

Sessiz sedasız transfer operasyonunu yürüten Beşiktaş’ta gözler yeni gelecek oyunculara çevrilirken, dün sürpriz bir gelişme yaşandı. FANATİK’in ulaştığı bilgilere göre, uzun zamandır Ryan Babel’in transferi için Flamengo ile görüşen Kara Kartal, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Brezilya ekibi ile 8 milyon Euro (45 milyon TL) karşılığında el sıkıştı. Flamengo, Hollandalı yıldızla da yıllık 4 milyon Euro’ya (22 milyon TL) anlaştı. Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenirken, Babel’den gelecek bu para transferde kullanılacak.

Bu durum üzerine Siyah-Beyazlı yönetim takviye için gaza bastı. 10 numara arayışında olan Kara Kartal, geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan, İngiliz ekibi Stoke City’e giden Badou Ndiaye için devreye girdi. Sarı- Kırmızılılar’ın tekrardan kiralamak istediği Senegalli yıldız için Beşiktaş, Ada ekibinin kapısını çaldı. 27 yaşındaki oyuncu için Stoke ile yapılan kiralama görüşmelerinin olumlu geçtiği öğrenildi.

Mutlaka forvet hattına da takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle temaslarını sürdürürken, en ciddi girişimlerini ise Wilfired Bony için yapıyor. İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fildişili futbolcu için devreye eski Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvahal girdi. Geçen sezon Swansea’yı çalıştıran Portekizli teknik adam, eski öğrencisine Kara Kartal hakkında sürekli olumlu referanslar veriyor. Hem Ndiaye hem de Bony’nin kiralanması konusunda büyük aşama kaydeden Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta bu iki yıldızın transferini bitirmek adına İngiltere’ye gidecek. Siyah- Beyazlılar’ın patronu, İstanbul’a dönerken iki futbolcuyu da yanında getirmeyi planlıyor.

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