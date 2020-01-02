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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 07:05,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta son dakika! Volkan Babacan.... | Transfer Haberleri

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Beşiktaş'ta son dakika! Volkan Babacan.... | Transfer Haberleri

Transferde son dakika gelişmesi... Siyah beyazlılar bir dönem A Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir'in tecrübeli eldiveni Volkan Babacan'ı listesine aldı.

Loris Karius’a alternatif arayan Beşiktaş, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan’ı listeye aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sorunlu mevkiilerden biri ise kaleydi. Alman file bekçisi Loris Karius’un, alternatifsiz olması nedeniyle teknik heyet bu bölgede dönem dönem sıkıntılar yaşıyordu. Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, bir dönem Milli Takım kalesini de koruyan Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan’ı, listeye aldı.

1.5 sene daha kontratı bulunan 31 yaşındaki eldiven için kısa süre içerisinde harekete geçilmesi planlanıyor.

Adaş Volkan'ın hikayesini izliyoruz;



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