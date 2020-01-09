Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri | '150 bin euro'luk golcü piyasayı karıştırdı! Beşiktaş...

Süper Lig'in ikinci yarısında daha da çekişmeli geçecek olan şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen siyah beyazlılar özellikle forvet hattına takviye yapmak istiyor.

Harcama limiti konusunda sıkıntılar yaşayan siyah beyazlılar bu nedenle bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istiyor.

Bu şartlar doğrultusunda Beşiktaş'ın listesine 39 yaşındaki Sırp golcü Aleksandar Prijovic geldi.

2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen Prijovic şu an futbol hayatını Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübünde sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Sırp golcü ile menajeri vasatısıyla transfer görüşmesi yaptığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak siyah beyazlılar bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Prijovic'in de kulübüyle ipleri kopardığı ve alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı belirtildi.

1.91 boyundaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesini feshettikten sonra siyah beyazlı kulübe imza atacağı ifade edildi.

TFF 1. Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne

2014-2015 sezonunda İsveç'in Djurgarden kulübünden 150 bin euro bedelle Boluspor'a transfer olan Prijovic, 31 maçta 16 gol ve 5 asistlik bir peformasının ardından bir sezon sonra Legia Varşova'ya transfer oldu.

Varşova formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Aleksandar Prijovic, tarihe geçen 8-4'lük Borussia Dortmund maçında takımının 4 golünden ikisine imza atan futbolcu olmuştu.

Her sezon değerini katlayan Sırp golcü son olarak Yunan ekibi PAOK'tan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al İttihad kadrosuna katılmıştı.

Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

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