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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.06.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi! Bomba patlıyor...

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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi! Bomba patlıyor...

Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 2019-2020 sezonunu öncesi ilk hamleyi Abdullah Avcı'yı takımın başına getirerek yapan siyah beyazlılarda ilk imzalar atılıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı nedeniyle daha genç bir ismi istemesi üzerine Sangare için menajerler düzeyinde girişim yapan siyah-beyazlıların, Antalya yönetimiyle bu hafta bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

25 yaşındaki sağ bek için 4 milyon euro isteyen Antalya cephesinin bu talebini aşağı çekmek isteyen Beşiktaş'ın 3 milyon euro'ya transferi noktalamak istediği ifade edildi.

Antalya'ya Almanya 3. lig takımı Osnabrück'ten gelen Sangare, kırmızı-beyazlı takımdaki performansı ile A Milli Takım'a yükselmişti.

Öte yandan Şenol Güneş'in onay verdiği Şener Özbayraklı'yı Abdullah Avcı'nın veto ettiği öne sürüldü. Beşiktaş'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Şener'in hayal kırıklığı yaşadığı bildirildi. Antalya ile sözleşmesi 2020'de bitecek olan Sangare, 56 karşılaşmada 2 gol, 8 asist üretti.

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TRANSFER ADALI VE GÜNER'DE

Başkan Fikret Orman'ın transfer görüşmelerini bizzat takip edeceği, bazı transferleri Serdal Adalı, bazılarını da Umut Güner ile sonlandıracağı konuşuluyor.

Her iki yöneticiyi farklı oyuncularda görevlendiren Orman'ın, gelişmelere göre son kararı vereceği bildirildi.

KALE TAKVİYESİ KARİUS'A BAĞLI

Ligin son haftalarına doğru performansını yükselten ve taraftarların da alkışını alan Karius'un geleceği merak ediliyor. Almanya'dan teklifler alan Karius'un ayrılma ihtimaline karşılık yönetim, Fabri'yi hazırda tutuyor.

İspanyol kalecinin Fulham ile sözleşmesi devam etse de yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

'MEDEL, BOCA'YA GERİ DÖNEBİLİR'

Beşiktaş'la 1 yıl daha mukavelesi olan Gary Medel için Arjantin basınından yeni bir transfer iddiası geldi. Radio Genesis muhabiri Luis Fregossi, "Medel, Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi. Bu konuda menajerine gerekeni söyledi.

Boca Juniors'a geri dönme isteğini kulübe iletti. Medel'in Arjantin'e, Boca'ya gelme ihtimali yüksek" diye konuştu.

'VİDA UYGUN BİR TEKLİFTE GİDEBİLİR'

Son günlerde çıkan Vida haberleri üzerine transfer komitesi yöneticisi Umut Güner açıklama yaptı.

Güner "Kendisine birçok teklif geliyor. Türkiye'de çok mutlu. Ama önümüzdeki günlerde hem kulübün hem de kendisinin menfaatine uygun bir teklif gelirse konuşuruz" dedi.

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Loris Karius Liverpool'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu...

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