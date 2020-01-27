Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi | Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

Fanatik'te yer alan habere göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce telefonda görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı Sergen Yalçın'ın isminin açıklanması artık an meselesi...

Rize maçında takımın başında...

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi genç teknik adam ile çarşamba günü tekrar görüşecek ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezonun kalanı için Sergen Yalçın'a 2 milyon TL, gelecek sezon için ise 6 milyon TL ödenecek.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta takımın başında Sergen Yalçın yer alacak.

Bu arada yönetimden bazı isimlerin yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin "içimizden genç teknik adamla devam edelim" dediği belirtiliyor.

"Bir gün kavuşacağız" demişti

13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti.

Candaş Tolga Işık: Kavuştuk

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'ın "Bir gün kavuşacağız' sözüne atıfta bulunarak "Kavuştuk" şeklinde yaptı.





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