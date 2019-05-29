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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
29.05.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta son dakika! Abdullah Avcı devreye giriyor...

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Beşiktaş'ta son dakika! Abdullah Avcı devreye giriyor...

5 yıllık mukavelesinin feshi için başkan Göksel Gümüşdağ’la görüşecek olan Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, turuncu lacivertli kulübü ikna ettikten sonra Beşiktaş'a imza atacak.

Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.

Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı için bonservis iddiası Beşiktaş-Başakşehir...
Abdullah Avcı için bonservis iddiası! Beşiktaş-Başakşehir...

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Başakşehir'de üst üste iki sezon kaçırdığı şampiyonluk sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Abdullah Avcı'nın Gümüşdağ'la yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş, Avcı'da sorun çıkması halinde Tayfun Korkut ile masaya oturacak. Fikret Orman, Korkut'la geçtiğimiz hafta bir araya gelerek nabız yoklamıştı. Kartal'ın bir diğer alternatifi ise Sergen Yalçın.

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Beşiktaşta son dakika Abdullah Avcı devreye giriyor...

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