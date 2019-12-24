Beşiktaş'ta son 8 sezonun en kötü serisi

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, sekiz yıl aradan sonra ilk defa üst üste dört resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a deplasmanda 4-0 kaybettikten sonra evinde Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen ve ardından kupada 24 Erzincanspor’a aynı skorla kaybeden siyah beyazlı ekip derbiden de boynu bükük ayrıldı. Bu seride kalesinde 11 gol gören Beşiktaş sadece 1 gol atabildi. Beşiktaş bu durumu son olarak 2011-2012

sezonunda yaşamıştı. Kartal söz konusu sezonun ikinci yarısında Avrupa’da Braga ve A. Madrid, ligde de Trabzon ve G.Saray’a mağlup olmuştu.

99 PUANDA 19!

Beşiktaş, 2004-2005 sezonundan bu yana dış sahada oynadığı derbilerdeki istikrarsız sonuçmarına devam etti. Söz konusu sezondan beri F.Bahçe ve G.Saray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 4’ünü kazanabildi. Dış sahadaki 7 derbi maçını berabere tamamlayan Beşiktaş, 99 puanın 19’unu hanesine yazdırabildi.

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