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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.07.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi

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Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi

Beşiktaş'ta Adriano'nun sözleşmesinin sona ermesinden sonra sol bek için alternatif arayışlar içinde olan Beşiktaş, ilk olarak Bursaspor'lu Umut Meraş için girişimlerde bulunmuştu.

Eski başkan Ali Ay, Beşiktaş yönetimi ile anlaşma sağlamasına rağmen Bursaspor'da yapılacak başkanlık seçimi sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçmişti. Seçim sonrası başkanlığa gelen Mesut Mestan ile revize edilmiş şartlar üzerinden pazarlığa oturmak isteyen Beşiktaş transfer komitesinin yeni teklifi Bursa yönetimi tarafından henüz kabul görmedi.

Umut Meraş hamlesinin yanı sıra diğer alternatiflere de yönelen Beşiktaş'ın son olarak Udinese'nin kapısını çaldığı öğrenildi. İtalyan medyasına göre Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibinde olan ve geçen sezonun ikinci yarısını MLS ekibi Vancouver'de geçiren Ali Adnan için fiyat bilgisi istedi. 25 yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık oynadığı Vancouver'in da oyuncuyu tamamen kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş ile Vancouer arasında bir transfer savaşının yaşanabileceği İtalyan medyasında yazılan haberler arasında.

ADRIANO BREZİLYA'DA TAKIM ARAMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Beşiktaş ile yeniden anlaşamayan ve ülkesi Brezilya'da takım arayışlarında olan Adriano'nun şu ana kadar Beşiktaş'ın teklif ettiği 1 milyon 250 bin Euro'ya yaklaşan bir ücreti sağlayamadığı da Brezilya basınından gelen bilgilerden biri. Sao Paulo'nun Adriano'ya Beşiktaş'ın önerdiği ücretin yarısını teklif ettiği ve Brezilyalı sol bekin yüksek ücret beklentisi karşısında bu transferden vazgeçme noktasında olduğu Brezilya kaynaklarınca ifade edilen bir durum. Adriano'yu isteyen takımlar arasında bulunan Santos da yıldız oyuncunun isteğinin altında rakamlara imza attırmak istiyor.

Beşiktaşta sol beke Ali Adnan hamlesi

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