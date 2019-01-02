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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
02.01.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta şok! 6 futbolcu kampa alınmadı

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Beşiktaş'ta şok! 6 futbolcu kampa alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 7'nci sırada tamamlayan Beşiktaş, 2'nci devre hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

 İlk yarının son maçını 22 Aralık'ta Kasımpaşa ile oynayan ve karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekibe, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 11 gün izin verilmişti. Yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarını devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

8 OCAK SALI
16.00 Beşiktaş - Helmond Sport

11 OCAK CUMA
17.00 Beşiktaş - Greuther Fürth

14 OCAK PAZARTESİ
17.00 Beşiktaş - Dinamo Zagreb

ARTIK TÜM YETKİ ŞENOL GÜNEŞ'TE
Beşiktaş, ligin ilk yarısını özellikle son haftasını oldukça çalkantılı geçirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlılarda ligdeki son 3 maçta 7 puan kaybedilince başta teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği olmak üzere bir çok futbolcunun da durumu yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştı. Yönetim Kurulu ise tartışmaların çok fazla uzamasına müsade etmeyerek Şenol Güneş'e sahip çıkmış ve sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma teklifi yapılacağını açıklamıştı. Yönetim Kurulunun açıklamayı yaptığı 26 Aralık tarihinden bu yana konu ile ilgili net bir cevabı olmayan Güneş'in başkan Fikret Orman ile bir araya gelerek kararını açıklaması beklenen gelişmeler arasında. Bu arada Beşiktaş yönetimi de Şenol Güneş'in otoritesini artırmak adına aldığı bu kararın arkasında duruyor ve yapılacak transferlerle 2'nci devre şampiyonluğu kovalayacak, hatta kazanacak bir hava yakalayacaklarına inanıyor.

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QUARESMA VE TOLGAY ARSLAN İLE BİRLİKTE 6 FUTBOLCU KAMP KADROSUNDA YOK
Teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın kararları doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesini de onayladı. Şenol Güneş kamp öncesi yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunacak hiçbir futbolcunun kampta olmamasını isteyince yönetimin satış listesine koyduğu isimler kampa dahil edilmedi. Bu futbolcuların arasında Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan'ın da olması dikkat çekiyor. 5 aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Ricardo Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarıldı. Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi. Tolgay Arslan'ın affedilmesine rağmen bazı kulüplerle temas halinde olması ve kendisi ile ilgilenen kulüplerinin ciddi girişimlerde bulunmasından dolayı satış süreci sonuçlanıncaya kadar takıma alınmayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta satış listesinde olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmeyen diğer dört isim ise Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre oldu.

BURAK YILMAZ İÇİN GÜN SAYILIYOR...STOPER VE SAĞ BEK TRANSFERİ SIRADA
Ligin ilk yarısındaki hayal kırıklığının ardından geniş kapsamlı bir transfer harekatına giren Beşiktaş, ilk olarak kanayan yara haline gelen santrfor transferine odaklandı. Geçen sezondan bu yana Şenol Güneş'in ısrarla istediği Burak Yılmaz transferi bu sefer bitmeye çok yakın. Transfer komitesi başkanı Umut Güner'in imza aşamasına getirdiği Burak transferi, Trabzonspor ile aradaki pürüzlerin giderilmesi halinde resmi olarak açıklanacak. Santrfor transferinin ardından stoper takviyesi de yapacak olan siyah beyazlılar Vida'nın satılması halinde bu sayıyı 2'ye çıkaracak. Sağ bek transferi ise yine yaz transfer döneminde olduğu gibi şartların uygun olması halinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile yolların ayrılması da daha önce kesinleşmişti. Tolga Zengin, Gökhan Töre, Cyle Larin ve Vagner Love ile yolları ayırmak isteyen yönetim bu oyunculara gelecek resmi teklifleri bekliyor. Bu dört isme Quaresma'nın eklenmesi ve Tolgay Arslan için de ciddi tekliflerin olması takımdan ayrılacak futbolcu sayısını 6'ya çıkarmış durumda.

Bu oyuncuların yanı sıra gönderilmek istenmese de Vida ve Medel gibi futbolculara gelen tekliflerin değerlendirilmesi de Şenol Güneş'in onayına bırakılmış durumda.

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