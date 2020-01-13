MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta sistem devrimi!
GeriFutbol Beşiktaş'ta sistem devrimi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta sistem devrimi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta sistem devrimi!

Özellikle isabetli orta konusunda sıkıntı yaşadıkları tespitini yapan Abdullah Avcı, Antalya kampındaki antrenmanlarda ‘rakip defansın arkasına atılacak toplarla dikine gole giden’ bir sistem üzerinde durdu.

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-10 Ocak tarihleri arasındaki Antalya kampında oyun yapısına yönelik önemli rötuşlar yaptı. İsabetli orta konusunda sıkıntı yaşadıkları tespitini yapan Avcı, transfer yapmaları da mümkün olmadığı için bu sorunu oyun sisteminde değişiklik yaparak çözme kararı aldı.

LJAJIC'E ÖZEL GÖREV

Avcı, Ljajic başta olmak üzere orta saha oyuncularından rakip savunmaların arkasına atacakları paslarla Burak Yılmaz, N’Koudou ve Diaby’yi topla buluşturmalarını istedi. Avcı böylelikle ‘ortalarla ya da pas oyunuyla rakip defansı açmaya çalışmak yerine dikine gole giden’ bir takım oluşturmayı hedefliyor.

KARIUS ENDİŞESİ

Kampın dikkat çeken diğer olaylardan biri Karius’un formsuzluğu idi. Konsantrasyon sorunu yaşadığı gözlenen Alman kaleci, özellikle Altınordu maçında kendi kalesine attığı golle, ikinci yarı öncesi teknik heyeti endişelendirdi. ·

Caner, Atiba, N’Koudou ve Elneny, kampın en formda isimleri olarak öne çıkarken, Diaby, Boyd, Lens, Rebocho ve Roco vasattı. Douglas’ın sakatlıktan kurtulamaması da endişe verici bir gelişmeydi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle