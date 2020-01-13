Beşiktaş'ta sistem devrimi!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-10 Ocak tarihleri arasındaki Antalya kampında oyun yapısına yönelik önemli rötuşlar yaptı. İsabetli orta konusunda sıkıntı yaşadıkları tespitini yapan Avcı, transfer yapmaları da mümkün olmadığı için bu sorunu oyun sisteminde değişiklik yaparak çözme kararı aldı.

LJAJIC'E ÖZEL GÖREV

Avcı, Ljajic başta olmak üzere orta saha oyuncularından rakip savunmaların arkasına atacakları paslarla Burak Yılmaz, N’Koudou ve Diaby’yi topla buluşturmalarını istedi. Avcı böylelikle ‘ortalarla ya da pas oyunuyla rakip defansı açmaya çalışmak yerine dikine gole giden’ bir takım oluşturmayı hedefliyor.

KARIUS ENDİŞESİ

Kampın dikkat çeken diğer olaylardan biri Karius’un formsuzluğu idi. Konsantrasyon sorunu yaşadığı gözlenen Alman kaleci, özellikle Altınordu maçında kendi kalesine attığı golle, ikinci yarı öncesi teknik heyeti endişelendirdi. ·

Caner, Atiba, N’Koudou ve Elneny, kampın en formda isimleri olarak öne çıkarken, Diaby, Boyd, Lens, Rebocho ve Roco vasattı. Douglas’ın sakatlıktan kurtulamaması da endişe verici bir gelişmeydi.