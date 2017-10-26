« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Oğuzhan...

Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Oğuzhan...

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’un sezon sonunda bitecek olan kontratını kısa süre içinde 2022’ye kadar uzatacak. Kaptanın yıllık ücreti 2 milyon euronun üzerine çıkarılıyor. Arsenal’e ise başarılı oyuncunun bonservis haklarının yüzde 30’u için 2 milyon euro teklif edilecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 Arsenal’den 2012 yılında Beşiktaş’a transfer olan ve oynadığı futbolla alkışları toplarken, takımda kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup ile siyah-beyazlı kulüp arasında yakın zamanda yeni sözleşme yapılacağı ortaya çıktı. Dört yıllık hazırlanan sözleşmede milli futbolcunun yıllık ücretini 2 milyon euronun üzerine çıkarmaya karar veren Beşiktaş Yönetimi, yeni mukaveleye ayrıca 15-20 milyon euro arasında serbest kalma bedeli koyacak.

500 BİN EURO'YA GELMİŞTİ!
Oğuzhan’ı 2012’de 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden Beşiktaş, Arsenal’e yetenekli oyuncunun gelecekteki olası satışından yüzde 30 pay vermeyi kabul etmişti. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne bu hakkından vazgeçmesi için 2 milyon euro teklif edecek. (Fanatik)

 

Yazarımız Kenan Başaran'dan Oğuzhan Özyakup yorumu!

imza
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL