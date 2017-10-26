Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Oğuzhan...

Arsenal’den 2012 yılında Beşiktaş’a transfer olan ve oynadığı futbolla alkışları toplarken, takımda kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup ile siyah-beyazlı kulüp arasında yakın zamanda yeni sözleşme yapılacağı ortaya çıktı. Dört yıllık hazırlanan sözleşmede milli futbolcunun yıllık ücretini 2 milyon euronun üzerine çıkarmaya karar veren Beşiktaş Yönetimi, yeni mukaveleye ayrıca 15-20 milyon euro arasında serbest kalma bedeli koyacak.

500 BİN EURO'YA GELMİŞTİ!

Oğuzhan’ı 2012’de 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer eden Beşiktaş, Arsenal’e yetenekli oyuncunun gelecekteki olası satışından yüzde 30 pay vermeyi kabul etmişti. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne bu hakkından vazgeçmesi için 2 milyon euro teklif edecek. (Fanatik)

Yazarımız Kenan Başaran'dan Oğuzhan Özyakup yorumu!