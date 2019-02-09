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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
09.02.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Bursaspor maçında Shinji Kagawa'ya sürpriz

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Bursaspor maçında Shinji Kagawa'ya sürpriz

Beşiktaş taraftarları, bugün Vodafone Park’ta ilk maçına çıkacak olan Shinji Kagawa için özel hazırlık yaptı.

Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip 3 dakika içinde 2 gol atan Shinji Kagawa, bu akşam taraftarlarla buluşuyor. Siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşılaşmasında sol kanatta görev vermeyi planladığı Japon yıldız için özel hazırlık yaptı.

Kagawa etkisiyle maç biletleri tamamen tükenirken taraftarlar, başlama düdüğü öncesi tribüne çağıracağı yıldız futbolcuya hep birlikte Japon selamı verecek. Ayrıca tezahüratlarla ve özel 'Shinji' bestesiyle tecrübeli 10 numaraya 'Hoş geldin' denilecek. Daha şimdiden siyah-beyazlı futbolseverlerin sevgilisi olan Kagawa, İstanbul'a ilk geldiğinde, taraftarın önünde çıkacağı karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

JAPON BAŞKONSOLOS BEŞIKTAŞLI OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı. Nishimaki'ye adının yazılı olduğu forma hediye eden Orman, "Kagawa'nın takımımıza gelmesi büyük bir heyecan yarattı. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi Beşiktaşlı yaptık" dedi.

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