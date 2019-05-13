Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sürprizi!
Beşiktaş taraftarından Sergen için özel hazırlık...
Siyah beyazlı taraftarlar gelecek sezon takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor...
Beşiktaşlı taraftarların yeni sezonda takımın başın da görmek istedikleri Sergen Yalçın için bugün tribünlerde özel bir tezahürat yapacağı öğrenildi.
Yalçın'ın tepkilere ne yanıt vereceği merak konusu...
Beşiktaş ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçı bu akşam saat 20:0'da başlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle