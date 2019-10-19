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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.10.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan altyapı hamlesi

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan altyapı hamlesi

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde bulunan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün altyapısı için Manchester United'ın eski genel müdürü Micheal John Eireannach ile işbirliği yapacaklarını ve Avrupa'da futbol akademileri kuracaklarını müjdeledi.

Beşiktaş Kulübü, altyapı için büyük bir hamle atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde olan Hüseyin Yücel, kulübün yurt dışında altyapı atağına kalkacağını söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen ve Hüseyin Yücel ile işbirliği konusunda prensipte anlaştıklarını belirten Manchester United'ın eski genel müdürü Micheal John Eireannach, Beşiktaş ile iyi işler yapacaklarını söyledi.

Futbol akademilerinin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirten Yücel, "Eski futbolcumuz Fabian Ernst ile Almaya'da futbol okulu açacağız. Bunu Avusturya'ya da yayacağız. Avrupa'da Beşiktaş'ın ses getirmesi için projeler yapacağız. Micheal Bey de davetimizi kırmadı. Kendisinin birçok futbol okulları var. Bayern Münih'in futbol okullarını organize ediyor. Yarınki seçimi hangi başkan kazanırsa kazansın, bu futbol okulu işbirliğinden vazgeçmeyeceğiz. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Micheal John Eireannach, "Hüseyin'in beyin kulüp ile hedeflerinden etkilendim. Beşiktaş harika bir kulüp. Çok iyi tanıdığım bir kulüp. Büyük bir tutku ile oynuyorlar. Planımız yurt dışında akademiler açmak. Futbolcu yetiştirmek, en iyi bilimcilerle çalışmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

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