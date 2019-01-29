Beşiktaş'ta savunma oturuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta savunma oturuyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta savunma oturuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: İHA
29.01.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta savunma oturuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta savunma oturuyor

Süper Lig'de boy gösterdiği 19 karşılaşmada 24 gol yiyen ve yalnızca 3 maçta kalesini gole kapatabilen Beşiktaş'ta savunma problemi çözülüyor. Cezası biten Vida ve Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlığı kısa sürede atlatan Mirin, Antalyaspor maçında sahada olacak.

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle bir türlü kurulamayan savunma kurgusu, 20. hafta itibariyle yerine oturacak.

Ligde boy gösterdiği 19 karşılaşmanın yalnızca 3'ünde kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, ligin ilk haftasından bu yana yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle defans kurgusunu bir türlü kuramamıştı. Devre arasında takıma monte edilen Mirin'in, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ikinci yarıda oyuna devam edememesi Teknik Direktör Şenol Güneş'i endişelendirirken, bu futbolcunun sakatlığının ciddi olmaması ve dün yapılan ilk idmanda takımla yer alması, tecrübeli çalıştırıcıyı rahatlattı. Cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Vida'nın da takıma dahil olmasıyla, Güneş'in kafasında soru işareti kalmamasını sağladı.

"En önemli konu savunma"

Gerek basın toplantılarında gerekse de sohbet sırasında savunmanın önemine vurgu yaparak "Savunma kurgusu değişmemeli. Bu bölgeyi oturtup, defansı düşünmememiz gerekiyor. Düşüncemiz gol atmak için orta saha ve forvetten yana olmalı" ifadelerini kullanan Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte ideal savunma kurgusuna ulaşacak. Ligin kalan 15 haftasında defansta hata istemeyen Güneş, zirve yarışında, liderle aradaki 11 puanlık farkın da bu şekilde kapatılabileceğine inanıyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 441Guingamp - Monaco
    3
    MS1
    2,45
    1909kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (29.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Premier Lig'de "hafta içi" mesaisi! iddaa'nın bankosu burada...

70 yaşında iki Türkiye rekoru kırdı

Hikmet Karaman: "Malatya deplasmanında hedef 3 puan!"

Beşiktaş'ta savunma oturuyor