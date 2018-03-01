Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe derbisi sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili olarak "Bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır" dedi.
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, derbi maç sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili "İcra kurulu toplantısında konuştuk. 'Mini mini bir kuş' göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi." ifadelerininin ardından Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık ise konuyal ilgili olarak "Bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır" dedi.
Işık yaptığı açıklamada "Bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Herkes görevinin başındadır. Bu sebeple herhangi bir işten çıkartma da olmayacaktır. Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir..." ifadelerini kullandı.
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