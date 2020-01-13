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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması...

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması...

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in sakatlandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönmesinin yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens’in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.''

Lens, Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanmıştı.

İşte 2-2 biten Beşiktaş - Altınordu maçının özet görüntüleri...

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