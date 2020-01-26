Beşiktaş'ta Rebocho, yönetim talimatıyla kadro dışı

7 maçta daha 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek olan Portekizli futbolcu, bu sebepten dolayı İzmir'e götürülmedi.

Portekizli futbolcu bu sezon siyah beyazlı formayla 18 maçta forma giyerken, gol ya da asist üretemedi. (Sabah)

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