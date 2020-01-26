Beşiktaş'ta Rebocho, yönetim talimatıyla kadro dışı
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Lens ve Dorukhan ile birlikte cezalı Elneny, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında kafileye dahil edilmeyen Pedro Rebocho'ya ise yönetimden engel geldi.
7 maçta daha 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek olan Portekizli futbolcu, bu sebepten dolayı İzmir'e götürülmedi.
Portekizli futbolcu bu sezon siyah beyazlı formayla 18 maçta forma giyerken, gol ya da asist üretemedi. (Sabah)
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