Beşiktaş'ta Rebocho krizi çözüldü!

Beşiktaş yönetimi, Pedro Rebocho krizini çözdü. 7 maçta daha en az 45 dakika oynaması halinde 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Portekizli oyuncu kızağa çekilmişti.

Bonservisini elinde bulunduran Guingamp kulübü ile ilk temasta opsiyon konusuna çare bulunamazken, son görüşmede siyah-beyazlılar, "Ya sözleşmeyi revize edin ya da sezon sonuna kadar oynatmayız" restini çekti. 24 yaşındaki sol bekin değerinin düşmesini istemeyen Fransız kulübü, geri adım attı.

İki kulüp arasında yapılacak son görüşmenin ardından yeni sözleşme yapılacağı ve opsiyon zorunluluğunun kalkacağı kaydedildi.

PARÇA PARÇA MAAŞ

Yönetim transfer döneminin bitiminin ardından futbolculara ve personele cüzi miktarda maaş ödemesi yaptı. Ekim ayından bu yana alacağı bulunan futbolculara Ekim ayı ve Kasım'ın da 1 haftalık bölümü ödendi. Son olarak Ekim ayının yarı maaşını alabilen personele ise aynı ayın geri kalan yarısı ödendi.

İHTİYAR DELİKANLI HUTCHINSON

Burak'ın golünün pasını veren 36 yaşındaki Atiba Hutchison, Beşiktaş kariyerinin de rekorunu kırdı. Kanadalı futbolcu 7 sezonluk Süper Lig kariyerinde ilk kez 8 gole (4 gol , 4 asist) direkt etki etmeyi başardı.





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