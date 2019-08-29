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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Rafinha harekatı! | Transfer Haberleri

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Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler... Maia ve Fernandes’te sona yaklaşan yönetim, Barcelonalı Rafinha’yı gözüne kestirdi... Brezilyalı yıldızı kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar teklifini yaptı. Şimdi Katalan kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Transfer döneminni bitimine kısa bir süre kala müthiş bir atağa kalkan Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz sürüyor... Lille formasını giyen Thiago Maia'nın kiralanması konusunda büyük mesafe kat eden, eski yıldızı Manuel Fernandes ile masaya oturan yönetim şimdi gözünü Rafinha'ya dikti.

BARCELONA YANIT VERECEK

Barcelona formasını giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak isteyen Siyah- Beyazlılar teklifini yaptı. Şimdi Katalan kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

​ÖNCE YENİ SÖZLEŞME!

Alınan bilgilere göre Barcelona, Rafinha'nın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmak istiyor. Eğer yıldız futbolcu imzayı atarsa Beşiktaş'a kiralanma ihtimali de yükselecek.

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​HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Abdullah Avcı her iki kanatta ve 8 numara pozisyonunda oynayan Rafinha'nın mutlaka alınmasını istiyor. 26 yaşındaki yıldız 2 kez Brezilya formasını da giydi.

​2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Bu sezon Messi, Suarez ve Dembele'nin sakatlığı nedeniyle ligdeki 2 maçta da oynayan Rafinha 134 dakika sahada kaldı.

ANLAŞMA YOK AMA PAZARLIK SÜRÜYOR

Fernandes'in menajeri Tamer Özçam, en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiğini ama kesin anlaşma olmadığını söyledi. Özçam, Galatasaray ve Gazişehir'den de teklif aldıklarını söyledi.

Beşiktaşta Rafinha harekatı | Transfer Haberleri

Beşiktaşta Rafinha harekatı | Transfer Haberleri

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