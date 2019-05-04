Beşiktaş'ta Quaresma kararı!
Siyah-Beyazlılar’da, Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilenlerin başında Ricardo Quaresma’nın ilk 11’de sahada olup olmayacağı geliyordu.
Sakatlığını atlattıktan sonra 4-1 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde formasına kavuşan Quaresma, Adriano ile birlikte Başkent ekibine karşı ikinci yarıda sahne almıştı.
Hırslı ve istekli bir görüntü çizen Q7’nin, derbide takıma çok şeyler katacağını düşünen tecrübeli hoca, 35 yaşındaki yıldızını sahaya sürmek adına bir tercih yapacaktı. Güneş’in, bununla ilgili kararını verdiği ve son mücadelede sağ kanatta görev verdiği Jeremain Lens’i yedek kulübesine çekerek, Q7’yi bu pozisyona monte edeceği öğrenildi.
Güven’in yeri garanti
Sol tarafta ise herhangi bir değişiklik yapmaması beklenen deneyimli hocanın, iyi bir form grafiği çizen Güven Yalçın’la yine maça başlayacağı ifade edildi. Hatırlanacağı gibi Güven, Ankaragücü karşısında Burak’ın ilk golünde asisti yapan isim olmuştu.
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