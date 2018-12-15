Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı! Sırada Babel var...
Portekizli oyuncu Pepe ile siyah beyazlıların yolları ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.
Pepe ile yolların ayrılmasının ardından gözler Hollandalı yıldıza çevrildi. Sosyal medyadan taraftarla yaşadığı olay sonrası Babel kadro dışı bırakılmıştı.
Babel'le de yolların ayrılması bekleniyor.
PEPE KİMDİR?
26 Şubat 1983 tarihinde Brezilya'nın Maceio kentinde dünyaya gelen Pepe (tam ismiyle Képler Laveran Lima Ferreira), futbola 2001 yılında doğduğu ülkenin takımı Alagoano'da başlamıştır.
2002 yılında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Maritimo B takımına transfer olduktan sonra A takıma yükselen oyuncu, yetenek avcısı Porto'nun gözünden kaçmamıştır. 2004 yılında Porto'ya transfer olan Pepe, burada 3 yıl top koşturmuş ve Real Madrid'in ağına takılmıştır. Porto, 2 Milyon Euro'ya aldığı Pepe'yi, 2007 yılında 30 Milyon Euro'ya Real Madrid'e satmıştır. 2017 yılına kadar (34 yaş) Real Madrid forması giyen Pepe, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 10 yıl boyunca forma giydiği takımından serbest bırakılmıştır.
10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi ,3 La liga, 2 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazanırken Portekiz Milli Takımı ile de 2016’da Avrupa Şampiyonluğu kazandı.
Pepe, 2017-2018 yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.
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