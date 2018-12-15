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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı! Sırada Babel var...
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Futbol
İsmail ER / SPOR ARENA
15.12.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı! Sırada Babel var...

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Son dakika: Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı! Sırada Babel var...

Portekizli oyuncu Pepe ile siyah beyazlıların yolları ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.  Siyah-Beyazlı kulüpte Pepe konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.

Pepe ile yolların ayrılmasının ardından gözler Hollandalı yıldıza çevrildi. Sosyal medyadan taraftarla yaşadığı olay sonrası Babel kadro dışı bırakılmıştı. 

Babel'le de yolların ayrılması bekleniyor. 

PEPE KİMDİR?

26 Şubat 1983 tarihinde Brezilya'nın Maceio kentinde dünyaya gelen Pepe (tam ismiyle Képler Laveran Lima Ferreira), futbola 2001 yılında doğduğu ülkenin takımı Alagoano'da başlamıştır. 

2002 yılında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Maritimo B takımına transfer olduktan sonra A takıma yükselen oyuncu, yetenek avcısı Porto'nun gözünden kaçmamıştır. 2004 yılında Porto'ya transfer olan Pepe, burada 3 yıl top koşturmuş ve Real Madrid'in ağına takılmıştır. Porto, 2 Milyon Euro'ya aldığı Pepe'yi, 2007 yılında 30 Milyon Euro'ya Real Madrid'e satmıştır. 2017 yılına kadar (34 yaş) Real Madrid forması giyen Pepe, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 10 yıl boyunca forma giydiği takımından serbest bırakılmıştır.

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi ,3 La liga, 2 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazanırken Portekiz Milli Takımı ile de 2016’da Avrupa Şampiyonluğu kazandı.

Pepe, 2017-2018 yaz transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.

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