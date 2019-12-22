Beşiktaş'ta penaltı tepkisi! Fenerbahçe maçında...

Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Aziz ve Domagoj Vida arasında yaşanan pozisyonda Vida kendisini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır ise 'devam' dedi.

Bu kararın ardından Beşiktaş'ta futbolcular Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisinde bulundu. Sosyal medyada da siyah beyazlı taraftarlarü, Çakır'ı eleştirdi ve pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

Derbinin ilk yarısında da Vida yerde kalmış ve Beşiktaş penaltı beklemişti.

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