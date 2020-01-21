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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Pedro Rebocho tehlikesi

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Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Portekizli sol bek Pedro Rebocho yönetimin başına çorap örebilir.

24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde, "20 resmi maçta oynarsa 2 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunuyor. Buna göre Rebocho 5 maç daha oynarsa Beşiktaş bonservisini almak zorunda kalacak.

Sezon başından bu yana, lig kupa ve Avrupa'da toplamda 17 maçta forma giyen Rebocho bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Portekizli futbolcunun piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor. (Takvim)

Beşiktaşta Pedro Rebocho tehlikesi

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Beşiktaşta Pedro Rebocho tehlikesi

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