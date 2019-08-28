Beşiktaş'ta Orkan Çınar’a şans doğdu
Beşiktaş'ta genç oyuncu Orkan Çınar'a yeniden forma şansı doğdu.
Kara Kartal’ın Ricardo Quaresma’yla yollarını ayırması ve Jeremain Lens’in de gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer almasının ardından kanat hattında oyuncu sayısı 3’e düşmüştü.
N’Koudou ve Boyd’la birlikte takımın bir diğer kanat oyuncusu olan Orkan Çınar, forma yarışına girebilmek için çaba sarf ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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