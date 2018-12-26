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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.12.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta ilk devrede öne çıkan isimler!

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Beşiktaş'ta ilk devrede öne çıkan isimler!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş'ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek oldu.

Siyah-beyazlı takımda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Gökhan Gönül, bin 262 dakikayla en istikrarlı oyuncu oldu. Gary Medel, 5 sarı ve bir kırmızı kartla Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en hırçın futbolcusu olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlılarda 5 gol atan Mustafa Pektemek, takımın en skorer oyuncusu unvanını aldı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncuları süre konusundaki istikrarlarıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Domagoj Vida, 15 maç ve bin 255 dakika, Alman file bekçisi Loris Karius ise 13 karşılaşma ve bin 170 dakika süre aldı.

- En hırçını Gary Medel

Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary Medel oldu.

İlk yarıda 14 maçta görev alan Şilili futbolcu, bunların 6'sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

- Gollerde Mustafa Pektemek

Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı.

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı.

İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Ryan Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan Pepe üçer gol sevinci yaşadı.

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