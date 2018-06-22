Beşiktaş'ta Olcay Şahan sürprizi
31 yaşındaki Trabzonsporlu futbolcu, menajeriyle konuşarak, “Yeniden Beşiktaş forması giymek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Olcay Şahan geri dönmek istiyor. Trabzon forması giyen Olcay, menajerine bordo mavililerde mutsuz olduğunu belirtip, yeniden Beşiktaş’ta oynamak istediğini söyledi.
NABIZ YOKLUYOR
Trabzon’a önceki sezonun devre arasında giden 31 yaşındaki futbolcu, iyi bir başlangıç yapsa da geçen sezonki performansı beklentilerin altında kaldı. Olcay da menajerine, “Taraftar da beni pek benimsemedi. Ayrılık iki taraf için de daha sağlıklı olacak. Yeniden Beşiktaş’ta oynamak istiyorum” dedi. Olcay’ın menajeri de, nabız yoklamaya başladı. Beşiktaş, Olcay’ı sadece 200 bin Euro bonservis ücretiyle bordo mavililere satmıştı.
TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR 'FEDA' DEMEDİ
TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA’ya önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu’nun sözlerinden satırbaşları şu şekilde oldu: - Takımdaki maliyetli oyunculardan belirli bir ölçüde indirim istedik. Maalesef hiçbir oyuncu bunu kabul etmedi. Şu an için ne bir oyuncu indirime gitti ne de bir oyuncu için ciddi teklif geldi. Futbolcuların alacaklarının neredeyse tamamına yakının bölümü de ödendi. Bir veya iki oyuncumuz kulübümüze olan maliyetlerini karşılayacak teklifler getirirlerse oturup konuşulur. Hiçbir oyuncuyu değerinin altında gönderme gibi bir düşüncemiz yok. Bu kadro ve ilave 2-3 oyuncu ile sezona başlamayı düşünüyoruz.
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