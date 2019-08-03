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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL (İHA)
03.08.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi

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Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı. Başkanlık için Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışıyor.

Vodafone Park, Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilen seçimde mevcut divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, eski divan başkanlarından Şeref Nasır ve Haluk Karakurt, divan başkanlığı için yarıştı. Oy kullanma işlemine geçilmeden önce divan başkan adayları üyelere seslendi.

Beşiktaş'a hizmet etme gururunu daha önce yaşadığını ifade eden Şeref Nasır, Beşiktaş'a hizmet şerefine ulaşmak herkesin ulaşamayacağı bir şans ve büyük sorumluluktur. Önceki dönemlerde hizmet ettim. Beşiktaş'a herkes için bir yaşam biçimidir. Burada bulunan herkesin önceliği Beşiktaş'tır. Söz konusu Beşiktaş olduğu zaman ailemden birisi yanlış yapsa eleştiririm. 116 yıllık değerlerimizin harfiyen uygulama zorunluluğu olduğunun bilincindeyiz. Tarafsızca sadece Beşiktaş'ın geleceği için çalışacağız ifadelerini kullandı. 

HALUK KARAKURT DİVAN KURULU ÜYELERİNİN TRİBÜNDEN SAHAYA İNME ZAMANI GELMİŞTİR

Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanlarından Süleyman Seba dönemindeki çizgisine getirmek zorunda olduklarını ifade eden Haluk Karakurt, Yönetimin yasama yürütme ve yargıyı tek elde tutma merakı, kulübümüzü 60 yıl önce düştüğü bunalıma tekrardan sokmuştur. Yönetimin başka bir adaya destek vermesi ve üyelere telefon açmalarını büyük bir ayıp ve haksızlık olarak görüyorum. Bu yozlaşmış düzenden kurtulmamız gerekiyor. Yönetimin gücünü arkasına alanların kulübün sigortası olması mümkün değildir. Tüm Beşiktaşlıları kucaklamak için bağımsız bir divan kurulu başkanının görev alması gerekmektedir. O nedenle bu göreve talip oldum. Bu kulübü Başkan Süleyman Seba'nın çizgisine getirmek zorundayız. Mali sıkıntılar aşılmaması gereken konular değil. Barış ve huzurun geri gelmesi ve birlik ile beraberliğin olması zorunda artık. Divan Kurulu üyelerinin tribünden sahaya inme zamanı gelmiştir şeklinde konuştu.

TEVFİK YAMANTÜRK BEŞİKTAŞ'IN MAHREMİNİ KENDİ EGOLARIMIZI TATMİN ETMEK İÇİN KONUŞAMADIK

Beşiktaş'ta her şeyin daha iyi olacağını söyleyen mevcut divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 2.5 yıldır 5-6 kez karşısına çıkıyorum. İlk günkü kadar heyecan duyuyorum. Sizin karşınıza çıkmak için 1 hafta öncesinden ders çalışmaya başlıyoruz. Ben buraya çıktıktan sonra onların hepsi gidiyor. Bir takım sözler vermiştik. O sözleri tuttuğumuzu zannediyorum. Bu sözler neydi Bizden önceki dönemde bir şekilde divandan ayrılan insanları tekrardan döndürmek istiyoruz demiştik. Yönetimle bir arada çalışarak bunu yerine getirdik. Ne beni ne de arkadaşlarımı Beşiktaş'ın mahremini kendi egolarımızı tatmin etmek sağda solda konuşurken göremeyeceksiniz. Başkanlığımız döneminde herkesi kucaklamaya çalıştık. Ancak küçük bir grupla iletişim kurmayı başaramadık. Onlar hala konuşuyorlar. Camia zarar görmesin diye cevap vermedik. Egosunu tatmin etmek için başkanla kavga etmemizi bekleyen varsa hiç beklemesin. Bizim buradan gitmemizi ümit eden varsa onu da beklemesin. Bize derseniz ki teşekkürler biz böyle bir yönetim istemiyoruz. Başka düşüncelerin göreve gelmesini istiyoruz. Ne alınırız, ne darılırız. Huzur içinde stadyumdaki yerimizi alır, maçımızı seyrederiz. Gelir maçımızı izleriz, haftanın kalan günlerinde işlerimize bakarız. Tatil gününüzü bize ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Beşiktaş'ta her şey iyi olacak diye konuştu.

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