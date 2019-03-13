Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılacak
Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda kaptan Oğuzhan Özyakup ile de yollarını ayırması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli futbolcunun bu sezon kadroda az şans bulması ve performansındaki düşüş nedeniyle Siyah-Beyazlı yönetimin gelecek tekliflerin değerlendirileceği gelen bilgiler arasında.
2012 yılından bu yana Beşiktaş'ta forma giyen Oğuzhan, siyah beyazlı formayla bugüne kadar oynadığı 245 karşılaşmada 30 kaydederken, 56 kez de gol pası verdi.
Oğuzhan bu sezon ise 16'sı ligde olmak üzere 26 karşılaşmada oynama fırsatı buldu ve 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki milli futbolcunun piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 6,5 milyon euro.
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