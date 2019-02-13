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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
13.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup en kötü dönemini yaşıyor

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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup en kötü dönemini yaşıyor

Siyah beyazlı kulüpte , 7. sezonunu geçiren Oğuzhan, 10. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Son 11 lig karşılaşmasında sadece 4 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu, toplamda 97 dakika şans buldu.

Bir zamanlar taraftarın büyük değer verdiği ve bunu sosyal medyada, "Oğuzhan 150 milyon Euro" paylaşımıyla dile getirdiği 26 yaşındaki oyuncu, şimdilerde tekrar formasına kavuşabilmek için özel fitness antrenörü tuttu. Oğuzhan, ekstra çalışmalar yaparak, çok eleştirilen fiziki açığını kapatmak için büyük çaba sarf ediyor.

86
Beşiktaş kariyerinde 243 resmi maça çıkan Oğuzhan, 30 gol ve 56 asistle skora 86 kez doğrudan katkı sağladı.

KAGAWA 11'E DOĞRU
Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından yeniden başladı. Siyah-beyazlılarda istirahatlı olduğu belirtilen Adriano ve gözünden rahatsızlık yaşayan Oğuzhan Özyakup çalışmaya katılmadı. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Yeni Malatyaspor maçında Shinji Kagawa'ya ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi.

BİFOUMA KARTAL'A KARŞI YOK
Yeni Malatyaspor'da devre arasında takıma katılan Bifouma, Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle cuma günü Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Yapılan ilk kontrollerinde iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen 26 yaşındaki orta sahanın, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik direktör Erol Bulut'un bu gelişmenin ardından Kamara'ya görev vermesi kesinleşti.

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