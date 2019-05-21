Beşiktaş'ta Oğuzhan kararı!
Kara Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almamıştı.
Kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan 26 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda kariyeriyle ilgili olarak kararını vereceği bildirildi. Yönetimin, bu ismi sezon sonunda satmaya sıcak baktığı da ifade edildi.
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