Beşiktaş'ta neler oldu! 5-0 yüzünden...

Ligin ilk devresini 30 puan ile 4. sırada bitiren Siyah Beyazlılar, 2. devrede mağlup olmadığı 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan topladı ve 25. hafta sonunda 50 puan ile 2. sıraya kadar yükseldi. Önümüzdeki hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar, aynı hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de oynanacağı için çıkacak sonuçlara göre lider bile olabilir.

Beşiktaş'ın 2. devredeki bu yükselişinin önemli sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkün:

1- KENETLENME SAĞLANDI

Hem UEFA Şampiyonlar Ligi, hem de lig yarışında zor maçlara çıkan futbolculara başta yönetim ve teknik heyet olmak üzere tüm camia sahip çıktı ve sürekli destek verdi.

Ligde alınan beraberlik ve mağlubiyetlere rağmen futbolculara ve Şenol Güneş'e destek hiç bir zaman azalmadı. Takım üzerinden yapılamaya çalışılan yıpratma ve algı politikalarına karşı başkan Fikret Orman neredeyse tüm mesaisini Ümraniye'de geçirerek futbolculara sürekli moral verdi. Başkan Orman, Talisca'ya gösterilen sarı kart ve Quaresma'ya verilen cezalarda sonra spor kamuoyunu sürekli meşgul edecek bir kavga ortamına girmek yerine tüm dikkatin saha içine çekilmesi için uğraştı ve açıklamalarını da bu yönde yaptı. Bunda da ne kadar başarılı olduğu son 3 maçta alınan 3 galibiyet ile açıkça görüldü.

2- BAYERN MÜNİH MAĞLUBİYETİ FUTBOLCULARI LİGİ DÖNDÜRDÜ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma hedefi ile giren Siyah Beyazlılar, grup maçlarının başladığı 5. haftaya kadar ligde 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 13 puan toplamış ve averajla 2. sırada yer almıştı. 3-1'lik Porto galibiyeti ile başlayan ve 2-1'lik Leipzig deplasmanı ile biten grup maçları arasında ligde oynanan 10 maçta ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Kara Kartallar bu dönemde 14 puan topladı ve 15. haftayı 27 puan ile 4.sırada geçti. Son haftadaki Sivas mağlubiyeti ile de devreyi 30 puan ile 4. sırada bitirdi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu 10 haftalık periyottaki oyunu ve puan kayıpları (çoğu zaman futbolcular ve yönetim tarafından da kabul edilen) tamamen Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olunduğunun en büyük göstergesiydi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp Bayern Münih ile eşleşilmesi Siyah Beyazlıların 2. devrede lige çok daha fazla konsantre olmalarını sağladı. Almanya'daki ilk maça kadar geçen sürede ligde 2 beraberlik alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular 5-0'lık Bayern Münih mağlubiyetinden sonra Şampiyonlar Ligi'ni kafada bitirip tamamen lige konsantre oldular ve o mağlubiyetten sonra ligdeki 3 maçı da kazanarak zirvenin eşiğine geldiler.

3- 19 HAFTA SONRA 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Süper Lig'in ilk yarısında 3. haftada Bursaspor'u 2-1, 4. haftada K.Karabükspor'u 0-1 ve 5. haftada A.Konyaspor'u 2-0 ile geçerek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, sonrasında hiç seri galibiyet alamadı. 5 ve 22. hafta arasında yaptığı 17 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Siyah Beyazlılar, 10 ve 11. haftalar ile 18 ve 19. haftalarda üst üste 2 galibiyet almasına rağmen sonraki hafta berabere kalarak 3 maç üst üste kazanma fırsatını kaçırdı. Kara Kartallar seri galibiyet hasretini ancak 23, 24 ve 25. haftalarda sonlandırdı. 23, 24 ve 25. haftada üst üste 3 maçı da kazanan Beşiktaş, iki rakibi Fenerbahçe ve M.Başakşehir'in de puan kayıpları ile Galatasaray'ın ardından 2.'liğe kadar yerleşti. Beşiktaş'a 17 maç sonra 9 puan kazandıran seri ise 3-1'lik Fenerbahçe, 2-0'lık Trabzonspor ve 1-0'lık Gençlerbirliği galibiyetleri oldu. Siyah Beyazlılar önümüzdeki hafta M.Başakşehir'i de yenerse bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanmış olacak.

4- İLK YARIDA 1 PUAN ALDIĞI SERİDEN ŞİMDİ 9 PUAN ALDI

Beşiktaş'ın yükselişindeki etkenlerden bir diğeri de ilk yarıda puan kaybettiği serilerin ilkinden 9 puanla çıkması oldu.

Süper Ligin ilk devresinde 6. haftada Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Siyah Beyazlılar, 7. haftada sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmıştı. 8. haftada Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybederek 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Kara Kartallar bu kez aynı seriden 9 puan çıkarttı. 23. haftada sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen ve aynı zamanda ikili averajı da lehine çeviren Şenol Güneş'in öğrencileri 24. haftada Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 ile geçti. Dün akşam da 25. hafta maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Beşiktaş ligin ilk yarısında 1 puan alabildiği seriden 9 puan çıkarttı ve yükselişe devam etti.