Beşiktaş'ta mutsuz eden mutluluk

Gelecek sezon takımı hem gençleştirmek isteyen hem de yüksek maliyetli futbolcuları satarak mali açıdan elini rahatlatmak isteyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde önceliği satışa verecek. Siyah beyazlılar 1 yıl daha sözleşmesi olan Quaresma başta olmak üzere Lens, Medel ve Vida başta olmak üzere gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Özellikle Vida’ya cazip teklifler geldiği ancak Hırvat futbolcunun “Ben ve ailem Beşiktaş’ta çok mutluyuz. Ayrılmak istemiyoruz” dediği öğrenildi. Vida’nın siyah beyazlılara olan aidiyeti bir yandan yönetimi memnun etse de diğer yandan ekonomik olarak elini kolunu bağlıyor.

GENÇ GURBETÇİLERE YÖNELECEK

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida, Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon Euro alıyor. Beşiktaş, gelecek sezon planlamasında en yüksek maaşı bir iki istisna hariç, en 2.5 milyon Euro’nun altına düşürmek istiyor. Devre arası kulüp arayışı olumlu sonuçlanmayan Quaresma, teklif olursa elden çıkartılacak. Beklentileri tam anlamıyla karşılamayan ve 3 yıl daha sözleşmesi olan Lens ile yıllık 2.3 milyon Euro alan ve 2 yıllık daha mukavelesi olan Medel de uygun teklifler karşılığında elden çıkartılabilecek. Siyah beyazlılar yaş ortalamasını düşürmek için gurbetçi oyuncular başta olmak üzere genç oyunculara yönelecek.

BAŞAKŞEHİR KARTAL'A TERS

Başakşehir, Beşiktaş’ın kâbusu! Kartal, Başakşehir ile yaptığı 23 maçın sadece 4’ünü kazanabildi. 21’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere 23 maçta Başakşehir 7, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Şenol Güneş de Beşiktaş’ta Başakşehir’e karşı sadece 1 galibiyet aldı.

MEDEL VE CANER'E UYARI

Beşiktaş’ta Gary Medel ve Caner Erkin, Başakşehir karşısına sarı kart sınırında çıkacak. İkini oyuncu kart görmeleri halinde Demir Grup Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncuyu da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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