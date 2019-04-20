"Beşiktaş’ta mutluyum kalmak istiyorum"
Durumu sık sık tartışılan Loris Karius, açık konuştu:
Bazı maçlarda yaptığı hatalar nedeniyle yerine kaleci alınması konuşulan, İngiltere ve Almanya’dan da teklifler alan Karius, yönetici Umut Güner ile konuştu ve “Yönetim isterse bir yere gitmem. Geldiğim ilk günden beri burada mutluyum” ifadelerini kullandı.
BEŞIKTAŞ’ın Alman kalecisi Karius, İngiltere ve Almanya’dan menajeri aracılığı ile teklifler aldığını belirtirken, transfer komitesi başkanı Umut Güner ile yaptığı görüşmede Türkiye’de kalmak istediğini söyledi.
ÇOK ELEŞTİRİLDİ
Sezon boyunca bazı maçlarda yaptığı hatalar yüzünden eleştirilen ve gönderilmesi tartışılan Karius, sıkıntılar yaşamasına karşın Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirtti. Alman kaleci şöyle devam etti:
GÜNER MORAL VERDİ
“İlk dönemde uyum sorunu yaşadım. Takım arkadaşlarım en kötü günümde bana sahip çıktılar. Şu anda takım olarak en üst düzey performansa sahibiz. Yönetim isterse 1 yıllık opsiyonumu kullanıp kalmak istiyorum. Ancak yine de benimle ilgili sorun olursa, kulübe saygı gösteririm” dedi. Umut Güner ise yönetim ve teknik ekip olarak kendisinden memnun olduklarını, zamanı geldiğinde sözleşme konusunu görüşeceklerini bildirdi. Karius, daha önce yaptığı açıklamada da, hatalı goller yediği dönemde kendisine karşı önyargılı davranıldığını ve eleştirilere katılmadığını belirtmişti.
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