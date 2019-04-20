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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Beşiktaş’ta mutluyum kalmak istiyorum"

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"Beşiktaş’ta mutluyum kalmak istiyorum"

Durumu sık sık tartışılan Loris Karius, açık konuştu:

Bazı maçlarda yaptığı hatalar nedeniyle yerine kaleci alınması konuşulan, İngiltere ve Almanya’dan da teklifler alan Karius, yönetici Umut Güner ile konuştu ve “Yönetim isterse bir yere gitmem. Geldiğim ilk günden beri burada mutluyum” ifadelerini kullandı.

BEŞIKTAŞ’ın Alman kalecisi Karius, İngiltere ve Almanya’dan menajeri aracılığı ile teklifler aldığını belirtirken, transfer komitesi başkanı Umut Güner ile yaptığı görüşmede Türkiye’de kalmak istediğini söyledi.

ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Sezon boyunca bazı maçlarda yaptığı hatalar yüzünden eleştirilen ve gönderilmesi tartışılan Karius, sıkıntılar yaşamasına karşın Beşiktaş’ta mutlu olduğunu belirtti. Alman kaleci şöyle devam etti:

GÜNER MORAL VERDİ

“İlk dönemde uyum sorunu yaşadım. Takım arkadaşlarım en kötü günümde bana sahip çıktılar. Şu anda takım olarak en üst düzey performansa sahibiz. Yönetim isterse 1 yıllık opsiyonumu kullanıp kalmak istiyorum. Ancak yine de benimle ilgili sorun olursa, kulübe saygı gösteririm” dedi. Umut Güner ise yönetim ve teknik ekip olarak kendisinden memnun olduklarını, zamanı geldiğinde sözleşme konusunu görüşeceklerini bildirdi. Karius, daha önce yaptığı açıklamada da, hatalı goller yediği dönemde kendisine karşı önyargılı davranıldığını ve eleştirilere katılmadığını belirtmişti.

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