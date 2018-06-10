Beşiktaş'ta müthiş harekat! Alphonso Davies
Ara transfer döneminde Cyle Larin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın bir Kanadalı daha almaya hazırlandığı iddia edildi.
Devre arasında Orlando City'den Cyle Larin'i kadrosuna katan Kara Kartal'ın bir Kanadalıyı daha kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü. Kanada basınından Daily Hive, Siyah Beyazlılar'ın Vancouver Whitecaps forması giyen Alphonso Davies ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.
Haberde Larin'in de Beşiktaşlı yöneticilere Davies hakkında son derece olumlu yorumlar yaptığı vurgulandı. 17 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Kara Kartal'ın yanı sıra Avrupa'nın dev kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi.
Davies'i radarına alan kulüpler arasında Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea'nin de olduğu kaydedildi. Genç yetenek, dün takımının Orlando City'i 5-2 yendiği maçta 1 gol, 3 asist yaparak olağanüstü bir performansa imza attı.
Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 800 bin euro değerindeki oyuncu, 10 numara ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Davies, geçtiğimiz yıl Kanada Milli Takımı'nın Fransız Guyanası'nı 4-2 yendiği maçta attığı golle milli takım tarihinin en genç gol atan oyuncusu olmuştu.
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