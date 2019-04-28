Beşiktaş'ta Muhayer Oktay'ın doğum günü kutlandı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Muhayer Oktay'ın 20. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde genç oyuncu için doğum günü kutlaması yapıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Muhayer Oktay'a mutluluk diledi.
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