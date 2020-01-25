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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi!

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Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi!

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük arayışında olan Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi yaşanıyor.

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın, siyah beyazlıların ilk hedefi olurken Mircea Lucescu sürprizi gündeme geldi.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a, Sportif Direktörlük görevini ise Mircea Lucescu'ya vereceği belirtildi.

SERGEN İLE LUCESCU BULUŞUYOR

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Romanyalı teknik adam, böylece Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile bir kez daha buluşmuş olacak.

Beşiktaş'ın 100. kuruluş yıllında şampiyonluğa ulaştığı sezon Lucescu, o dönemde Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Sergen, o sezon attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi isimlerden birisi olmuştu.


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