Beşiktaş'ta maaş krizi! Yerli oyuncular...
Beşiktaş Sompo Japan’da yerli oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yabancılardan ayrı idman yaparak durumu protesto etti..
Beşiktaş Sompo Japan’da yerli oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yabancılardan ayrı idman yaparak durumu protesto etti.
Basketbolda kriz büyüyor
Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular ve personel maaş sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim basketbolculara bu ayın ortasına kadar ödeme sözü vermesine rağmen verilen vaatler yerine getirilmedi. Beşiktaş Sompo Japan'da yabancı basketbolcular maaşlarını 2 ay, yerliler de 5 ay geriden alıyor.
YABANCILARDAN AYRI
Siyah-Beyazlı takımın dünkü idmanında yerli basketbolcular maaşlarında yaşanan gecikme nedeniyle yabancılardan ayrı bir şekilde çalıştı. Böylece yerliler ödenmeyen paralar için yönetimi protesto etti. (Takvim)
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