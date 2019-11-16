Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...
GeriFutbol Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ile devam etti.

Bire bir, ikiye iki ve üçe üç baskı çalışması yapılan antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile izinli futbolcular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida antrenmanda yer almadı. Douglas Santos ise günü koşuyla geçirdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Konyaspor maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

- Antrenmana konuk

Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanda bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırladı.

Genç Kızılay Ümraniye'den gelen bir grup gönüllü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti.

Kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulmuş, gönüllü bir iyilik hareketi olan "Leyla'dan Sonra"nın organizasyonunda BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen minik taraftar Arda, antrenmanı izledi.

Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı futbolcular, idman sonrası Arda ve Kızılay gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaşta lig hazırlıkları sürüyor Caner hasta, Kariusun belinde problem...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle