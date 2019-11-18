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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Lens'in bileti kesildi

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Beşiktaş'ta Lens'in bileti kesildi

Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer hamleleri için şimdiden çalışmaya başladı.

Siyah beyazlılar ilk olarak, geldiği günden bu yana uyum sorunu yaşayan Jeremain Lens’i devre arasında gönderme kararı aldı. Türkiye futbol kamuoyunun Fenerbahçe’de kiralık oynadığı dönemde yakından tanıdığı, gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hollandalı oyuncu, 2017-18 sezonu başında Sunderland’den kiralanmış, daha sonra da bonservisi alınmıştı.

Yaklaşık 2.5 sezondur siyah beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki oyuncu dönem dönem parlasa da istikrarsız çizgisiyle beklentilerin uzağında kaldı. Abdullah Avcı’nın sisteminde kendisini gösteremeyen Hollandalı oyuncunun menajeri bu nedenle Türkiye’ye çağırıldı. Her ne kadar Lens ile ilgili nihai karar Abdullah Avcı’nın raporu sonrası verilse de yöneticiler Lens’e ve menajerine “Her şey olabilir, kendinize kulüp bakın. Uygun bir teklif olursa biz de size her türlü kolaylığı sağlarız” diyecek.

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Beşiktaşta Lensin bileti kesildi

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