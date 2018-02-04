Beşiktaş'ta krizin adı Q7... Yıldız isim görüşme odasına!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol Beşiktaş'ta krizin adı Q7... Yıldız isim görüşme odasına!
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Sıradaki Haber: Cenk Tosun'un yüzü gülmüyor

Futbol
04.02.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta krizin adı Q7... Yıldız isim görüşme odasına!

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Beşiktaş Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Quaresma, Şenol Güneş'i kızdırdı.

2 hafta önce oynanan Antalya maçında 53 pastan sadece 1'ini Negredo'ya atan Portekizli futbolcu Bursaspor ile oynanan maçta da İspanyol golcüye tek bir kez bile pas atmadı.

NEGREDO'YA HİÇ PAS VERMEDİ
Bursaspor maçında Negredo 7,8 net pozisyona girerken Quaresma'dan hiç pas alamadı. Bu durumu gören Şenol Güneş'in Portekizli futbolcuya bu tavrından dolayı çok sinirlendiği öğrenildi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Yardımcı hocalarıyla değerlendirme yapan tecrübeli hocanın Bursaspor önünde kazanamamalarını Quaresma'nın bencil davranmasına ve özellikle de Negredo'ya pas atmamasına bağladığı belirlendi.

HER AN KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR
Güneş'in Portekizli starla bir görüşme yaparak bu nedenden dolayı kulağını çekeceği öne sürüldü. Quaresma'nın G.Birliği ve Karabük maçlarında kulübeye çekilmesinin planlandığı da ortaya çıktı. (Takvim)

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