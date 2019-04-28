BeÅŸiktaÅŸ'ta kongreye doÄŸru
Birlikte BeÅŸiktaÅŸ Hareketi, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n yaklaÅŸan olaÄŸan seÃ§imli kongresinde kurullarda yer almak iÃ§in liste Ã§Ä±karma kararÄ± aldÄ±.Â
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Mezunlar DerneÄŸinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±da gerÃ§ekleÅŸtirilen sunumda katÄ±lÄ±mcÄ±lara oluÅŸumun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi verildi.Â
ToplantÄ±da, disiplin, denetim, seÃ§me ve sicil kurulu listeleriyle seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Organizasyonda kurul listelerinde yer alan isimler Ã¼yelere tanÄ±tÄ±ldÄ±.Â
EtkinliÄŸe, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n eski yÃ¶neticilerinden Mesut UrgancÄ±lar, Adnan DalgakÄ±ran, Berkan Gocay ve divan kurulunun eski baÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n Karadeniz de katÄ±ldÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n olaÄŸan seÃ§imli genel kurulu 5 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu toplantÄ±da Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde ikinci ve son toplantÄ± 12 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã§oÄŸunluÄŸa bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lacak.Â
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