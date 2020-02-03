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Haber Giriş: 03.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı!

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Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı!

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek kötü gidişe son veren Beşiktaş, cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Arena / İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri’nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı.

Ganalı futbolcu, fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Görev verilmesi halinde bu haftaki maçta oynayabilirim” dedi.

Boateng, Beşiktaş’ın başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti.


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