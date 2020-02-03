Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng sahaya çıktı!

Spor Arena / İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri’nde Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeni transfer Kevin-Prince Boateng de yer aldı.

Ganalı futbolcu, fizik kondisyon açısından çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Görev verilmesi halinde bu haftaki maçta oynayabilirim” dedi.

Boateng, Beşiktaş’ın başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti.





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