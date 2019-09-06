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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
06.09.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta kayıp aranıyor! Boyd'a ne oldu?

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Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği Tyler Boyd, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen ABD'li yıldız, şu ana kadar skora katkı sağlayamadı. Teknik heyetin düşüncesi ise oyuncunun açılacağı yönünde.

Geçen sezonun devre arasında geldiği Ankaragücü'ndeki futboluyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olmuştu. Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen ABD'li oyuncu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti, ne yönetimi, ne de taraftarı memnun edebildi. Takıma gol ya da asist katkısı yapamayan Boyd, hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncudan umut kesilmiş değil.

Beşiktaşta kayıp aranıyor Boyda ne oldu

BİR GOL YA DA ASİSTE BAKAR

Teknik heyet, Boyd'la ilgili düşüncesini, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. 1 gol ya da asist yapması onu kendine getirecektir" sözleriyle dile getirdi. Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara 11'de başlarken sadece 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi. Abdullah Avcı'nın Boyd'u Gazişehir maçında yedek soyundurması bekleniyor.

Gol: 0 | Asist: 0 | Maç başına Şut: 1.3 | Adam geçme: 0.7 | Kilit pas: 0 | Top kaptırma: 0.3 | Kötü kontrol: 3

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