MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı!
GeriFutbol Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.12.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile noktalandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

14
Beşiktaşta kaptanlık krizi Pazubandı almadı...
Beşiktaş'ta kaptanlık krizi! Pazubandı almadı...
"Oyun beni çok memnun etmedi"Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.
daha fazla video için

Beşiktaşta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle