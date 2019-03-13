Beşiktaş'ta Karius sezon sonu yolcu
Performansı hayal kırıklığı olan Alman kaleci gözden çıkarıldı. Beşiktaş, kiralık sözleşmesi 2020'de biten 25 yaşındaki eldiveni daha erken gönderebilmek için Liverpool'la masaya oturacak.
Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti.
Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi.
Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, "Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var" sözlerini sütunlarına taşıdı.
KARİUS FIFA'YA GİTTİ
Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı.
Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından Karius hakkında bu açıklamayı yapmıştı...
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