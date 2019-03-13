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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
13.03.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Karius sezon sonu yolcu

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Beşiktaş'ta Karius sezon sonu yolcu

Performansı hayal kırıklığı olan Alman kaleci gözden çıkarıldı. Beşiktaş, kiralık sözleşmesi 2020'de biten 25 yaşındaki eldiveni daha erken gönderebilmek için Liverpool'la masaya oturacak.

Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti.

Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi.

Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, "Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var" sözlerini sütunlarına taşıdı.

KARİUS FIFA'YA GİTTİ
Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı.

Karius, Beşiktaşı FIFAya şikayet etti 4 aylık maaşı...
Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti! 4 aylık maaşı...

Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından Karius hakkında bu açıklamayı yapmıştı... 

"Karius duygusal kırılma yaşıyor"Alman kaleci Loris Karius'un performansına değinen Güneş, şunları kaydetti: "Karius konusunda sıkıntımız var. Şu anda Tolga olsaydı direkt oynatırdım. Karius'un duygusal kırılma yaşadığını düşünüyorum. Çocuğun da şansızlığı var. Karius tutmuyor. Heyecanı, coşkusu donuk. Kaleci olarak da eksikleri olabilir ama alınmış, bitti. Artık konuşmak yerine bu sezonu Karius ve diğerleriyle kapatacağız. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Yeni gelecek hoca da bunlarla devam edecek. Bu sıkıntılarla yaşamayı öğrenmek zorundayız" dedi.
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Beşiktaşta Karius sezon sonu yolcu

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