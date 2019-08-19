Beşiktaş'ta kaleye Volkan Babacan geçiyor! | Transfer Haberleri
Loris Karius’u zorlayabilecek bir isim arayan Beşiktaş, Sinan Bolat, Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer için temaslarını sürdürürken, 3 isim için de kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş’ta forvet ve kanat transferi için yoğun mesai harcanırken, bir taraftan da kaleci için girişimler devam ediyor. Hem Loris Karius’un yokluğunda ilk 11’e girecek hem de Alman kaleciyi zorlayabilecek bir isim arayan Siyah-Beyazlılar, Sinan Bolat, Volkan Babacan ve Muhammed Şengezer için temaslarını sürdürüyordu.
3 isim için de kıran kırana pazarlıklar yapan yönetim, en uygun maliyetli oyuncuyu kadrosuna katacak.
Bir başka tecrübeli eldiven Volkan Demirel'in hikayesini izliyoruz;
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