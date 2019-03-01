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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Kagawa ve Gökhan Gönül Kayseri'de yok

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Beşiktaş'ta Kagawa ve Gökhan Gönül Kayseri'de yok

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 16.00’da oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle ve Gökhan Gönül'ü kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş'a Kagawa ve Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Şenol Güneş, sakatlıkları devam eden iki ismi kadroya dahil etmedi.

Siyah beyazlılarda Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın 21 kişilik Kayserispor maç kadrosu şöyle:

Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Adriano Correia
Domagoj Vida
Nicolas Mirin
Enzo Roco
Gary Medel
Atiba Hutchinson
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Ricardo Quaresma
Jeremain Lens
Cyle Larin
Mustafa Pektemek
Güven Yalçın
Burak Yılmaz

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