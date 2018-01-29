Beşiktaş'ta imza şov! Yeniler...

Başkan Fikret Orman ve ekibinin uzun uğraşlar sonucunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği Vagner Love ile genç Larin'i takıma kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken yarın Vodafone Park Stadı'nda yapılacak imza töreni için hazırlıkların tamamlandığı ileri sürüldü.

Vagner Love'un Beşiktaş'ta boş olan 30 numaralı formayı giyeceği ifade edilirken Bursaspor ile yapılacak Süper lig maçında forma giyeceği açıklandı. Larin'in ise siyah beyazlı takımda sürpriz bir şekilde patlama yapacağını ve kendisine inananları mahcup etmeyeceğini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı golcü Vagner Love'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Vagner Alanya'ya geldiği zaman, "tatile geldi" dediler. Ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım O da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir."