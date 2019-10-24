Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu!
Beşiktaş Yönetimi, kaleci pozisyonu için düğmeye bastı, Ocak ayında operasyon başlıyor.
Beşiktaş Yönetimi, Alman file bekçisi Loris Karius'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.
Yeni yönetimin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.
FABRI GERİ GELİYOR!
Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak. İspanyol kaleci, La Liga'da Mallorca'da kiralık forma giyiyor ancak kulübünde henüz forma giyme şansı olmadı.
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